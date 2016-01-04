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إبرام عقود بين أصحاب المحال التجارية و"مركز السنبلاوين" لرفع المخلفات

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إبرام عقود بين أصحاب المحال التجارية و"مركز السنبلاوين" لرفع المخلفات إبرام عقود بين أصحاب المحال التجارية و"مركز السنبلاوين" لرفع المخلفات
شهد مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة متنوعة، "نظافة، وصحة، وبيئة، وإشغالات"، برئاسة محمد السيد مدين رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وشدد "مدين" على أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، بعدم إلقاء القمامة فى الشارع، والانتظار لحين قدوم سيارة تحسين البيئة، لحمل المخلفات، وتم تنفيذ عقود نظافة بموجبها تقوم السيارات بالمرور على المحل لرفع المخلفات الخاصة بكل محل، يوميا.

كما شن المركز حملة، لإزالة عدد 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز السنبلاوين، وهدم التعديات فى مهدها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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