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بالصور.. لجنة مكبرة لفحص معديات كفر الشيخ لعدم تكرار كارثة سنديون

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بالصور.. لجنة مكبرة لفحص معديات كفر الشيخ لعدم تكرار كارثة سنديون بالصور.. لجنة مكبرة لفحص معديات كفر الشيخ لعدم تكرار كارثة سنديون
شهدت القرى المطلة على نهر النيل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لجنة برئاسة سليم محمد أبو شريف نائب رئيس المركز والمدينة، وشوقى الكومى مسئول أمن الوحدة وقسم الملاحة الداخلية والإشغالات، للمرور على المعديات الموجودة على طول نهر النيل فى نطاق المركز للتأكد من التراخيص ومتابعة أعداد الركاب حفاظا على سلامة المواطنين، وتم المرور على جميع المعديات الموجودة وعددها 14 فى نطاق مركز مطوبس.

وقال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس أنه ينتظر تقرير اللجنة برئاسة سليم محمد أبو شريف نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، عن حالة الـ14 معدية بطول نهر النيل بالقرى التابعة لمركز مطوبس.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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