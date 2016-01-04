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بالصور.. رئيس مدينة مطوبس يوجه بإصلاح كوبرى متهالك ببرنبال بكفر الشيخ

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بالصور.. رئيس مدينة مطوبس يوجه بإصلاح كوبرى متهالك ببرنبال بكفر الشيخ بالصور.. رئيس مدينة مطوبس يوجه بإصلاح كوبرى متهالك ببرنبال بكفر الشيخ
قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه تلقى عددًا من الشكاوى من أهالى قرية برنبال، من سوء وعدم رصف طريق "القشاش - القنال".
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف أنه عاين الطريق المطروح فى الخطة الذى سيتم رصفه، مشيراً إلى أنه لاحظ أن هذا الطريق حيوى ومهم وكان يجب رصفه، مؤكداً أن الأهالى تحملوا تكاليف التغطية لاستكمال الطريق على نفقتهم الخاصة.
>اليوم السابع -1 -2016

وقال عبد الستار تبين من خلال معاينتى أن الكوبرى الحديدى المؤدى للمعهد الدينى بالبرنمبال متهالك وسيتم إصلاحه، حرصاً على سلامة الطلاب والمارة.

اليوم السابع -1 -2016
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