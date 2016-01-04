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الأهلي لـ في الجول: لن نعاقب أي لاعب على أحداث مباراة الإنتاج

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الأهلي لـ في الجول: لن نعاقب أي لاعب على أحداث مباراة الإنتاج الأهلي لـ في الجول: لن نعاقب أي لاعب على أحداث مباراة الإنتاج

قرر النادي الأهلي عدم معاقبة أي لاعب على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الانتاج الحربي أمس الأحد وذلك بعد أن تأكدت الإدارة من أن لاعبي الأهلي "غير متورطين في أي أفعال أو تصرفات خاطئة".

وقال مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com إن مراجعة شريط المباراة وأقوال لاعبي الفريق أكدت أنهم تعرضوا لاستفزاز غير عادي وتحرشات لفظية وجسدية.

وأضاف مدير الكرة: وعلى الرغم من ذلك لم يخرج اللاعبين عن النص وما صورته الكاميرات كانت ردود أفعال ومحاولات منهم للذود عن زملائهم ولتهدئة لاعبي الإنتاج".

وكانت الأمور قد اشتعلت عقب نهاية مباراة أمس الأحد على ملعب بتروسبورت عقب هدف متأخر لعماد متعب حسم الـ3 نقاط للأهلي. (شاهد الصور)

وكشف عماد متعب عن سبب المشادة لـ.FilGoal.com (طالع التفاصيل)

و رفض ياسر عبد العظيم مراقب المباراة المصري تدوين الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية (طالع التفاصيل)

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