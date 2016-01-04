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بالصور.. ولادة "عجل" برأسين كاملين فى أسيوط

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بالصور.. ولادة "عجل" برأسين كاملين فى أسيوط بالصور.. ولادة "عجل" برأسين كاملين فى أسيوط
فوجئ أهالى قرية نزلة القنطرة بالبدارى عقب ولادة جاموسة، أن وليدها برأسين كاملين بجميع الأعضاء وأربعة أرجل فقط، وتعد تلك هى الواقعة الأولى من نوعها بالمركز .

وكان الأهالى قد اجتمعوا لمساعدة صاحب الماشية فى عملية الولادة المتعثرة، والتى استمرت لأكثر من ساعة ليتفاجأوا بولادة "عجل" انثى برأسين كاملين وبها 4 والأعضاء صحيحة وبصحة جيدة فى حالة فريدة من نوعها بالمركز.

وقال محمد أحمد سيد مالك الماشية، إن حالة الولادة كانت متعثرة، ولكن تمت بمساعدة الأهالى ووضعت المولودة بهذه الأوصاف رغم كون الأم من النوع المصرى العادى، وتم تخصيبها بالطريقة العادية لكن لا تستطيع الوقوف حتى الآن، ولكن ترضع بصورة طبيعية برأسيها من الأم بالتناوب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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