بالصور.. البابا يقدم هدية تذكارية لشيخ الأزهر بمناسبة عيد ميلاد "الطيب"

في لفتة طيبة وأثناء زيارة، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للمقر البابوى اليوم للتهنئة بالعيد، فاجأ قداسة البابا تواضورس الثانى الإمام بتقديم هدية، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق يوم 6 يناير.

جاء ذلك خلال زيارة شيخ الأزهر على رأس وفد من وزارة الأوقاف ودار الافتاء ومشيخة الأزهر لمقر الكاتدرائية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

>وجاء فى بيان الكنيسة ، أن الحضور أكد أن المحبة هى التي تجمعنا ، وأن الأعياد فرصة للتعبير عن هذه المحبة ، كما تطرق الحديث إلى أهمية التعليم لأنه يعد نوع من الحصانة للنشء ، وأشاروا إلى أن تغير المناخ الثقافي سيسهم في تغيير الكثير من السلبيات الموجودة في المجتمع وسيصل بنا إلى التقدم المرجو للوطن.

>واستقبل البابا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم هدهد رئيس جامعة الازهر ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان والدكتور حمدي زقزوق الأمين العام لبيت العائلة المصرية.



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