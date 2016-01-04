محمد بن راشد يستقبل المهنئين بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي جموع المهنئين بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي ونائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المجيدة من كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسمو الشيخ حشر بن مكتوم ال مكتوم مدير دائرة اعلام دبي وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وجمع من المواطنين.

وقد أعرب المهنئون عن اعتزازهم بالانجازات التي تحققت لشعبنا على غير صعيد وفي شتى القطاعات بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يقود حكومة وطنية إستطاعت على مدى عقد من الزمن ترسيخ مفهوم وثقافة الادارة الحكومية الناجحة وتوفير كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة والعمل ضمن استراتيجية محكمة على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والابتكار وفق رؤية الامارات 2021 .

وأعرب الحاضرون عن اعتزازهم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم البعيدة واستشرافه للمستقبل بعين ثاقبة وفكر منفتح وإرادة صلبة في مواجهة التحديات وتوفير كافة أسباب النجاح التي أسفرت عن تحقيق امال وطموحات شعبنا في العيش الكريم والتنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي حتى باتت دولتنا تصنف من بين الدولة المتقدمة عالميا في مختلف الميادين وشعبنا من بين أسعد عشرة شعوب على وجه الارض مقدرين لسموه جهوده ومتابعته الدؤوبة لعمل الحكومة والمؤسسات والدوائر الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أكد خلال اللقاء مع الفاعليات الحكومية والخاصة أنه يفتخر بفرق العمل التي تساعده على إنجاز المهام الموكلة إليها بكل تفان وشفافية واتقان حتى وصلت دولتنا ومؤسساتنا إلى مستويات عالمية في التميز والجودة والابتكار.

وأثنى سموه على كل الجهود الوطنية التي يبذلها كل مسؤول وكل مواطن كل من موقع عمله معتبرا سموه أن تكاتف الجميع وتعاونهم أثمر هذه الثمار الطيبة التي يجنيها شعبنا من في قطاعات التعليم والصحة والابتكار والتميز وفرص العمل والعيش الكريم الامن وقال سموه / بارك الله جهودكم ووفقنا الله جميعا لخدمة شعبنا وتحقيق المزيد من الانجازات والحضارية والمكتسبات الوطنية في ظل القيادة الرشيدة لاخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله.