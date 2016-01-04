ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر بمخزن تعبئة سكر بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين

>يفيد من تحرير القضية رقم 27 أحوال مركز تلا لسنة 2016 ضد منى - م . مسئول عن مخزن تعبئة سكر بدائرة المركز، وتم ضبط "5 أطنان سكر مجهول المصدر.. مخالفا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 م والخاص بعدم وجود فواتير دالة على مصدر شرائها.