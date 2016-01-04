مصرع شاب فى مشاجرة مع بلطجى بسبب معاكسة فتاة بالسويس

لقى شاب فى السويس مصرعه فى مشاجرة مع بلطجى على خلفية معاكسة فتاة، وتمكنت مباحث السويس من ضبط المتهم و2 آخرين كانوا طرفا فى المشاجرة، وضبط بندقية خرطوش كانت بحوزته، وأمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام الأول لنيابات السويس تشريح جثة المجنى علية لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى بلاغا يفيد مقتل شاب بطلق نارى، فى مدينة السلام التابعة لحى فيصل، خلال مشاجرة مع بلطجى، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق لمعرفة ملابسات الحادث وضبط الجناة، وقاد الفريق العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث الجنائى فى السويس، وضم المقدم على جابر بريقع رئيس مباحث فيصل.

وتوصلت تحريات العميد شرباش والمعلومات الأمنية أن شابا يدعى "سامر.م.أ" قد عاكس فتاة، كانت تربطه بها علاقة فى السابق، فتصدى له المتهم بالقتل "عبد الله.ح" وضربه، فاستعان الشاب بصديقه "إسلام.م" المجنى عليه، ليدافع عنه ويدفع عنه أذى المتهم، وقد لقنه المجنى عليه درسا قاسيا وكان يضيق عليه التحرك فى مدينة السلام وكلما وجده كان ينهره.

واستعان المتهم بصديق له يدعى "معاذ.أ" لتتساوى الكفة بينهما، إلا أن إسلام توعد المتهم عبد الله، وأثار غضبه وتحداه أن يحضر لمكان حدده بمدينة السلام للقائه رجلا لرجل، أن كان رجلا، فتوجه المتهم وصديقة معاذ بسيارة الثانى، وحضرا للمكان، وهناك تشاجر معه المجنى عليه وشتمه وضربه، فأخرج القاتل سلاحا أبيض كانت بحوزته، وسدد له طعنة نافذة بالصدر فأودت بحياته.

وتم إعداد أكمنة للمتهمين، وتمكن ضباط البحث الجنائى بقسم فيصل، من ضبطهم قبل هروبهم خارج السويس، وضبط بحوزة المتهم بندقية خرطوش، واعترف أنه يستخدمها للدفاع عن النفس، وأحيلوا للنيابة العامة للتحقيق.