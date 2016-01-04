أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 741 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

Google+ Print
تحرير 741 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 741 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 741 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 387 مخالفة "نموذج 125"، و97 مخالفة إزالة ملصقات، و81 مخالفة انتظار خاطئ، و3 حجز سيارة، و65 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و47 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و9 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 5 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 14 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و16 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و18مخالفة عدم ارتداء خوذة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365