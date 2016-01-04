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سرقة 8 أجهزة كمبيوتر وبروجكتور من مدرسة عزبة توما بمركز المحلة

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سرقة 8 أجهزة كمبيوتر وبروجكتور من مدرسة عزبة توما بمركز المحلة سرقة 8 أجهزة كمبيوتر وبروجكتور من مدرسة عزبة توما بمركز المحلة
تعرضت مدرسة عزبة توما التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، للسرقة، بقيام مجهولين بتكسير غرفة مديرة المدرسة وغرفة الحاسب الآلى وسرقة 8 أجهزة كمبيوتر وهاردات وبروجكتور، من إجمالى 15جهازا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بتقديم "عليا.ح.ع" مديرة مدرسة عزبة توما للتعليم الأساسى بلاغا بكسر باب حجرتها بالمدرسة وباب غرفة الحاسب الآلى وسرقة 8 أجهزة كمبيوتر وبعثرة محتويات الغرفة.

تم تحرير المحضر 42 جنح مركز المحلة لسنة 2015، وبإخطار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، قرر سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

كما شكل اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث بالمحلة، لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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مصر 365