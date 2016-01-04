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مصرع لص فى مطاردة مع خفير نظامى أثناء سرقته شبكة محمول بالشرقية

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مصرع لص فى مطاردة مع خفير نظامى أثناء سرقته شبكة محمول بالشرقية مصرع لص فى مطاردة مع خفير نظامى أثناء سرقته شبكة محمول بالشرقية
لقى لص مصرعه بطلق نارى، أثناء محاولته وآخرين سرقة محمول من قرية القضاة التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغاً بمحاولة تشكيل عصابى سرقة شبكة محمول بقرية القضاة، وأثناء ذلك كشف مجموعة من الأهالى واقعة السرقة، وحاولوا منع اللصوص من الهروب، بمساعدة خفراء نظاميين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه اللصوص، أسفرت عن مصرع أحدهم ولاذ الباقى بالفرار.

وفتحت نيابة كفر صقر تحقيقاً فى الواقعة، برئاسة محمد الباز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وأمر عمرو سيف، وكيل أول نيابة كفر صقر، باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بتشريح جثمان المتوفى.
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