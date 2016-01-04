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وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: إنشاء معمل للسموم بشبين الكوم

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وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: إنشاء معمل للسموم بشبين الكوم وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: إنشاء معمل للسموم بشبين الكوم
قالت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الاثنين، إنه تم إنشاء معمل للسموم بالمعمل المشترك بشبين الكوم، وجار حاليا توريد المستلزمات والأجهزة من الوزارة، نظرًا لعدم توافر معمل سموم بالمديرية، وإرسال جميع العينات لمعامل وزارة الصحة بالقاهرة.

وتفقدت الدكتورة هناء سرور معمل الرصد البيئى لوسط الدلتا بالمنطقة الصناعية بقويسنا، مؤكدة أنه جار استكمال الأجهزة اللازمة لتطوير ورفع الأداء بالمعمل.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس أمناء المنطقة الصناعية بقويسنا، لاتخاذ اللازم من تطوير البيئة الخارجية للمبنى والدور الأول والثانى لإعدادها لتشغيلها عيادات تأمين صحى لخدمة المنطقة الصناعية.

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