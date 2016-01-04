محافظ القليوبية فى زيارة لمراكز شباب مدينة بنها غدا

يجرى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، غدا الثلاثاء، جولة تفقدية لإستاد مدينة بنها لتفقد أعمال التطوير الجارية بالإستاد، وغرفة المراقبة والتحكم والملاعب والصالة المغطاه.

كما يتفقد المحافظ نادي بنها الرياضي لتفقد أعمال تطوير حمام السباحة والملاعب والحديقة الإجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى، ثم يتوجه لتفقد عددا من مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة بنها، وهم مركز شباب بطا لتفقد أعمال تطويره والملاعب والمدرجات والانشطة الموجودة بالمركز وبعدها يتوجه لمركز شباب كفر الجزار ومركز شباب ورورة لعمل لقاء مع الاهالي والشباب.

ويوم الأربعاء سيجرى المحافظ جولة ميدانية لمركز ومدينة كفر شكر، وتبدأ الجولة بتفقد مجلس مدينة كفر شكر وعمل لقاء جماهيري مع المواطنيين بالمجلس، ثم يتوجه لزيارة قصر ثقافة كفر شكر ومحطة الصرف الصحي بالمدينة والإدارة التعليمية، ويتوجه لتفقد مركز شباب كفر شكر وبنك الدم بأسنيت وعملية المياه بأسنيت ثم تختتم الزيارة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي.