"هندسة شبين الكوم" تنهى أستعداداتها لامتحان الفصل الدراسى الأول

المنوفية محمد فتحي

أكدت الدكتورة عزة لاشين عميد كلية الهندسة بشبين الكوم أن الكلية أنهت جميع أستعداداتها لاستقبال امتحان الفصل الدراسى الأول.

>وقالت عزة لاشين إنه تقدم للامتحان 40516 طالباً وطالبة فى جميع الفرق والأقسام بالكلية هذا العام، وتم الإنتهاء من امتحان الجودة للفرقة الإعدادى بالكلية.

>وأضافت أن الطلبة أدوا الامتحان العملى، وسوف تبدأ الامتحانات النظرى يوم 9 من يناير الحالى بجميع أقسام الكلية.

>من جانبة أكد الدكتور عوض السبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم عقد لقاء للملاحظين والمراقبين على مستوى الكلية للتعريف بأسس ومهام الملاحظة داخل اللجنة، طبقا لما تنص عليه لوائح الجامعة والكلية، كما تم تسليم رؤساء الكنترولات ملف كامل بالفرق وقوائم الطلاب وقواعد الرأفة والقيد وأسماء الطلاب المحرومين من دخول الامتحان وكل مايلزم لاتمام الامتحانات، كما تم تجهيز غرفة الكنترول لكل فرقة وكراسة الإجابة والجداول والخرائط التى يتطلبها الإعداد فى كل فرقة، وتم حاليا تصوير الامتحانات بمعرفة أستاذ المادة والمقرر فى مكان خاص بتصوير الامتحانات.



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