المؤبد لـ3 متهمين وبراءة آخرين في قضية خطف وقتل طفلة بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبدالعزيز وهاني محمد، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافي، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين وبراءة آخرين في قضية خطف طفلة وقتلها بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 16 يونيو 2014 ، عندما وجهت النيابة العامة لـ6 أشخاص تهمة خطف ريهام عبدالحكيم علي، 5 سنوات – من قرية حمره دوم، وقتلها وحيازة أسلحة.

وكشفت التحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة علي.ع.ا، وإكرامي.ع.و، وحمادة.ع.م، وشريف.ح.ح، وعاطف.م.م، وعبد الرحمن.ا.ا، بعد خطف المجني عليها وتقطيعها بأسلحة بيضاء ووضع جثتها في جوال وإلقائها داخل أرض زراعية بالقرية، بسبب وجود خلافات عائلية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي أحالت القضية التي حملت رقم 1971 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 296 لسنة 2015 كلي قنا إلى محكمة جنايات نجع حمادي.

وقضت المحكمة بحضور المتهم الثاني والخامس والسادس بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثالث والرابع وبراءة باقي المتهمين من القضية.