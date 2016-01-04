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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات بأسوان

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات بأسوان ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات بأسوان

أرشيفية

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسوان بورود بلاغ من أرميا ميلاد سوس «35 سنة- صاحب محل قطع غيار ومقيم الصداقة الجديدة»، باكتشافه كسر القفل الخارجي للمحل وسرقة محتوياته من كماليات وإكسسوارات السيارات.

وبالانتقال وجمع التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الحادث، وهم «عيد. ف- 20 سنة- عاطل»، و«علاء ع- 30 سنة- سائق»، و«محمود. م- 33 سنة – سائق».

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لسرقة المتاجر، وتم ضبط المسروقات و150 قطعة غيار لماركات سيارات مختلفة لدى عميلهم «مصطفى. م- 25 سنة صاحب محل إكسسوارات»، والذي تم ضبطه وأقر بشرائه المضبوطات من المتهمين رغم علمه بسرقتها.

وتحرر المحضر رقم ( 144) قسم ثان أسوان، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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