ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات بأسوان

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسوان بورود بلاغ من أرميا ميلاد سوس «35 سنة- صاحب محل قطع غيار ومقيم الصداقة الجديدة»، باكتشافه كسر القفل الخارجي للمحل وسرقة محتوياته من كماليات وإكسسوارات السيارات.

وبالانتقال وجمع التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الحادث، وهم «عيد. ف- 20 سنة- عاطل»، و«علاء ع- 30 سنة- سائق»، و«محمود. م- 33 سنة – سائق».

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لسرقة المتاجر، وتم ضبط المسروقات و150 قطعة غيار لماركات سيارات مختلفة لدى عميلهم «مصطفى. م- 25 سنة صاحب محل إكسسوارات»، والذي تم ضبطه وأقر بشرائه المضبوطات من المتهمين رغم علمه بسرقتها.

وتحرر المحضر رقم ( 144) قسم ثان أسوان، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.