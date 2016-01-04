داعش يسيطر على بن جواد ويتجه لأكبر حقل نفطى بليبيا

أعلن تنظيم داعش الإرهابى صباح اليوم الاثنين، سيطرته على بلدة بن جواد وتقدمه نحو السدرة حيث يوجد بها أكبر ميناء نفطى فى ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ"اليوم السابع" منذ قليل أن تنظيم داعش الإرهابى يهاجم السدرة من ثلاثة محاور فى محاولات للسيطرة عليها، مشيرة إلى إندلاع اشتباكات عنيفة تدور حتى اللحظة عند مدخل السدرة بين عناصر تنظيم داعش وحرس المنشآت النفطية.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت فى الثامنة من صباح اليوم عقب تفجير عناصر التنظيم الإرهابى سيارة مفخخة ببوابة السدرة فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابات عديدة بين حرس المنشآت النفطية.

يذكر أن منطقة الهلال النفطى بليبيا تبعد 50 كيلومتر شرق منطقة النوفلية التى تعد أكبر معاقل تنظيم داعش فى ليبيا بعد مدينة سرت.



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