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بالصور.. تموين مطروح تضبط 112كيلو لحوم فاسدة و293مخالفة مرورية خلال حملة

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بالصور.. تموين مطروح تضبط 112كيلو لحوم فاسدة و293مخالفة مرورية خلال حملة بالصور.. تموين مطروح تضبط 112كيلو لحوم فاسدة و293مخالفة مرورية خلال حملة
تمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 112 كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "محمد.ر.ع" 39 سنة، مقيم بمطروح، المسئول عن أحد محلات الجزارة أثناء قيامه بعرض وبيع كمية من اللحوم والسجق والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى 112 كيلوجرامًا.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما قامت إدارة مرور مطروح بمشاركة عدد من قيادات المديرية بحملة مرورية بميدان الساعة، عند مدخل مدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن ضبط 293 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 56 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 6050 جنيهًا، وحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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