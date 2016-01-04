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مباحث أسوان تضبط تشكيلا عصابيا سرق محل إكسسوارات سيارات

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مباحث أسوان تضبط تشكيلا عصابيا سرق محل إكسسوارات سيارات مباحث أسوان تضبط تشكيلا عصابيا سرق محل إكسسوارات سيارات
نجح ضباط المباحث اليوم فى ضبط تشكيل عصابى سرق محتويات محل إكسسوارات سيارات بمدينة أسوان .

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان بلاغا من المواطن "أرميا ميلاد" 35 سنة صاحب محل قطع غيار ومقيم الصداقة الجديدة باكتشافه كسر القفل الخارجى للمحل وسرقة بعض محتويات المحل من كماليات وإكسسوارات السيارات.

وبالانتقال والفحص وبعد جمع التحريات تمكنت القوات تحت إشراف العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمود عوض رئيس مباحث مديرية أمن أسوان من ضبط مرتكبى الحادث وهم "عيد.ف"- 20 سنة عاطل، و"علاء.ع"، 30 سنة سائق، و"محمود.م"، 33 سنة سائق، ومحل إقامتهم مدينة أسوان.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة المتاجر، وتم ضبط المسروقات وهى 150 قطعة غيار لماركات سيارات مختلفة لدى المدعو "مصطفى.م"، 25 سنة صاحب محل إكسسوارات، وبضبط الأخير أقر بشرائه المضبوطات من المتهمين رغم علمه بسرقتها حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 144 جنح قسم ثان أسوان لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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