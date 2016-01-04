حبس معدة برامج متهمة فى شبكة دعارة تتقاضى 3000 جنيه فى الساعة

أمر معتز زكريا وكيل أول نياية قصر النيل بحجز قوادة ومعدة برامج كونتا شبكة دعارة لممارسة الرزيلة مع راغبى المتعة مقابل 3000 جنيه فى الساعة.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول النيابة أن القوادة تعرفت على معدة البرامج بكافيه فى الزمالك، واتفقتا على استقطاب راغبى المتعة عن طريق التواصل معهم عبر برنامج على الهاتف المحمول.

وأضافت التحقيقات وجود رسائل جنسية فى هواتف المتهمتين، حيث تتفق القوادة مع راغبى المتعة على ممارسة الجنس مع معدة البرامج مقابل 3000 جنيه فى الساعة.

كانت مباحث الآداب بالقاهرة قد ألقت القبض على شبكة دعارة تقودها معدة برامج بقناة فضائية وقوادة فى منطقة قصر النيل.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام شبكة دعارة تضم معدة بقناة فضائية وقوادة باستقطاب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة معهم بمبالغ مالية تتراوح من 2000 إلى 3000 فى الساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضهم على نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى للتحقيق.