مصرع شخص وإصابة آخر فى مطاردة أمنية بالمنصورة

أصيب مسجل خطر، ولقى شخص آخر مصرعه، أثناء مطاردة بينهما، وبين قوة بوحدة تأمين طريق المنصورة دمياط الشرقى، بمحافظة الدقهلية، بعد محاولة هروبهما.

واشتبه الملازم أول عمرو فكرى حسن الخميسى، المعين بتأمين طريق المنصورة دمياط الشرقى، بتوقف سيارة شيفروليه "بيك أب" تحمل لوحات رقم دج ب 3254 على جانب الطريق، أمام منطقة عزبة الصفيح، بدائرة قسم ثان المنصورة، أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية، فترجل على قدمه لاستطلاع الأمر، وبمجرد أن رآه قائد السيارة لاذ بالهرب، فأطلق "الخميسى" طلقات نارية من مسدسه الميرى لإيقاف السيارة إلا إن قائدها استطاع الهرب.

وطاردت القوة الأمنية قائد السيارة، بعدما لاذ بالفرار مصطدما بسيارة الخدمة الأمنية رقم 11ب/8762، وقام بالهرب مرورا بشارع "بهرند"، بدائرة قسم ثان المنصورة، وأثناء ذلك أطلق المجند محمد السيد سامى الوهيدى، بقوات الأمن المركزى، عدة طلقات من سلاحه الميرى، فتوقفت السيارة بالقرب من محطة وقود وطنية التابعة للقوات المسلحة.

وأصيب قائد السيارة، ويدعى محمد عبد الحميد يوسف رزق، 40 سنة موظف، بجرح قطعى محروق الحواف بالكتف الأيمن، وجرحين سطحيين أحدهما أسفل الظهر، والآخر بالرقبة، وسبق اتهامه فى 5 قضايا تنوعت بين شيكات ومخدرات، آخرهم القضية رقم 7293 / 2007، مخدرات جنايات مركز المنصورة، متأثرا بطلقات المجند.

فيما توفى مرافقه مجدى جاد جاد طاجن، 36سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى، متأثرا بإصابته بطلق نارى في الرقبة، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتعيين الحراسة اللازمة على المصاب.

وأسفرت المطاردة أيضا عن تهشم الجانب الأيسر لسيارة الخدمة الأمنية، رقم 11ب/8762، وتم التحفظ على السيارتين، وعلى سلاح الضابط ماركة cz رقم 53104، وسلاح المجند بندقية آلية رقم (53454112 / 2004) وبخزينتها 16 طلقة و3 فوارغ من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 112 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة، وعاينت جثمان القتيل.