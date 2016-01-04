غداً |محاكمة المتهمين في اقتحام مركز شرطة فرشوط بقنا

تنظر محكمة جنايات نجع حمادي، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز، وهاني محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، محاكمة 36 متهمًا بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، والشروع في قتل، ومقاومة السلطات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 أغسطس من العام قبل الماضي، عندما قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز في محاولة لإحراقها.

وألقت قوات الأمن القبض على 6 من المتهمين، فيما تمكن آخرون من الهرب، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى محكمة الجنايات وقررت المحكمة اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 27 مايو المقبل.

وكانت محكمة جنايات قنا، قضت بعدم الاختصاص في نظر القضية، وتأجيل نظرها لحين العرض على رئيس محكمة استئناف قنا، لتحديد الدائرة وموعد نظر القضية بعد مطالبة دفاع المتهمين بنظر القضية في محكمة جنايات نجع حمادي لأنها المختصة بنظر الجنايات في مراكز شمال المحافظة.