صور| ولادة «عجل» برأسين كاملين فى أسيوط

سيطرت حالة من الدهشة، على أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، عقب وضع جاموسة مولودا برأسين، بجميع الأعضاء وأربعة أرجل فقط، بقرية نزلة القنطرة بدائرة المركز.

ويذكر أن الأهالي اجتمعوا لمساعدة صاحب الماشية في عملية الولادة المتعثرة، التي استمرت لأكثر من ساعة، ليفاجأوا بولادة جاموسة أنثى برأسين كاملة الأعضاء وبصحة جيدة في حالة فريدة من نوعها بالمركز.

وقال محمد أحمد سيد، مالك الجاموسة، إن حالة الولادة كانت متعثرة، ولكن تمت بمساعدة الأهالي ووضعت المولودة بهذه الأوصاف، رغم كون الأم من النوع المصري العادي، وتم تخصيبها بالطريقة العادية، لكنه لا يعرف حتى الآن السبب في ذلك.

وأكد مالك الجاموسة أن المولودة تأكل بصورة طبيعية برأسيها وترضع بالتناوب.