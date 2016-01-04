باكستان تعتقل 42 مشتبهًا بالانتماء لـ«داعش»

قال وزير القانون الباكستاني، رنا سناء الله، اليوم الاثنين، إن مسؤولي مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب شرق البلاد اعتقلوا 42 متشددًا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”، وأضاف إن الاعتقالات جاءت أثناء مداهمات نفذت في أربع مدن في البنجاب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح سناء الله أن المعتقلين كانوا خلايا نائمة للتنظيم، وأن من بين المعتقلين رئيس فرع داعش المفترض في إسلام آباد أمير منصور، ونائبه عبد الله منصوري ورئيس الجماعة في إقليم السند عمر كاثيو، على ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال إن العملية الأمنية شنت في أعقاب مداهمة الأسبوع الماضي في منطقة داسكا، الواقعة في البنجاب، حيث اعتقل 13 مشتبها في القضية ذاتها.

واكتسب التنظيم المتطرف الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا تأييدا في باكستان وأفغانستان في العام المنصرم، إذ شكل أعضاء سابقون في حركة طالبان مجموعة جديدة يقولون إنها تمثل مصالح التنظيم بالمنطقة.