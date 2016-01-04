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"جنايات سوهاج" تجدد حبس 7 من عناصر الإخوان 45 يوما بتهمة التحريض على العنف

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"جنايات سوهاج" تجدد حبس 7 من عناصر الإخوان 45 يوما بتهمة التحريض على العنف "جنايات سوهاج" تجدد حبس 7 من عناصر الإخوان 45 يوما بتهمة التحريض على العنف
قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، تجديد حبس 4 من عناصر الإخوان، 45 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

وفى ذات السياق وفى دائرة أخرى قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار رمضان عطية تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتحريض على العنف.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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