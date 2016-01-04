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الإدارية العليا تؤجل طعن الداخلية على حكم بطلان التحفظ على شركة يونايتد

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الإدارية العليا تؤجل طعن الداخلية على حكم بطلان التحفظ على شركة يونايتد الإدارية العليا تؤجل طعن الداخلية على حكم بطلان التحفظ على شركة يونايتد

>قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزارة الداخلية، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح عبد الرحمن سعودى، مالك شركة يونايتد، من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على جميع ممتلكات الشركة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، الممثل القانونى لشركة يونايتد، حيث ذكر أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 73265 لسنة 68 ق، بوقف التنفيذ خالف حكم الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 231) لسنة 2013، والقاضى بالتحفظ على ممتلكات الشركة لانتماء مالكها لجماعة إرهابية.

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