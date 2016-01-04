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سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو ونصف حشيش قبل ترويجها بالمحلة

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سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو ونصف حشيش قبل ترويجها بالمحلة سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو ونصف حشيش قبل ترويجها بالمحلة
ضبطت مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، عاطلا مقيم قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود، وبحوزته 42 طربة حشيش تزن 4 كيلو ونصف، قبل ترويجها على عملائه، أثناء استقلاله سيارة ملاكى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة له، تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث، من ضبط المتهم " هانى م ا" – 30سنة عاطل –مقيم محلة زياد –مركز سمنود أثناء استقلاله السيارة رقم 15276 ملاكى كفر الشيخ وتواجده بدائرة القسم وبحوزته 42 طربة حشيش تزن 4كيلو ونصف ومبلغ 580 جنيها.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم 12 جنايات ثالث المحلة لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365