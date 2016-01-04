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5 أمراض تسبب سرعة القذف أهمها السكر والبروستاتا

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5 أمراض تسبب سرعة القذف أهمها السكر والبروستاتا 5 أمراض تسبب سرعة القذف أهمها السكر والبروستاتا
من المشكلات الجنسية التى يعانى منها نسبة كبيرة من الرجال، ويعتبرها البعض حالة شائعة، وتسبب الضيق والانزعاج، كما أنها قد تكون سببا رئيسيا فى التوتر النفسى بين الزوجين.

سرعة القذف


>وأوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى الذكورة والتناسلية أن صعوبة تحكم الرجل فى قذف المنى داخل مهبل المرأة هو تعريف بسيط للمشكلة، حيث يعانى من القذف بمجرد الإثارة أو حتى قبلها، وقبل الإيلاج بثوان، وهو ما يسبب سرعة انتهاء العلاقة الحميمة بين الزوجين.

أسباب مرضية لسرعة القذف


>أكد الأطباء على أن الكثير من الأسباب النفسية تؤثر على حالة الرجل الذى يعانى من مشكلة سرعة القذف، إلا أنه أيضا هناك حالات مرضية وأمراض عضوية من عوامل الإصابة وأهمها :

- الإصابة بأمراض البروستاتا المختلفة التى تجعل هناك اضطراب فى إخراج المنى من الرجل وتؤثر تأثيرا شديدا على طبيعة القذف.
>- الإصابة بأمراض التصلب اللويحى أو المتعدد الذى يسبب تصلبا فى الجسم كافة وعدم القدرة على التحكم فيه.
>- الإصابة بالسكر من الأسباب الشائعة التى يعانى بعض مرضاها من عدم القدرة على التحكم فى القذف نتيجة تأثيرها المباشر على الأعصاب خاصة فى المراحل المتقدمة.
>- الإصابة ببعض الأورام قد يصبح عاملا مهما من عوامل الإصابة أيضا.
>- الإصابة بخلل فى الهرمونات عند الرجل تسبب له اختلال كبير.

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مصر 365