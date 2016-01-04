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إحالة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابيه إلى "جنح المعادى"

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إحالة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابيه إلى "جنح المعادى" إحالة طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة إرهابيه إلى "جنح المعادى"
أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أوراق طالب بكلية الحقوق متهم بالانتماء لجماعة إرهابية، إلى محكمة جنح المعادى لمحاكمته.

وردت معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بمشاركة المدعو"ا،ب" 22 سنة، طالب بكلية الحقوق، فى التظاهرات والمسيرات التى تنتمى للجماعة الإرهابية، وعلى الفور تم إعداد خطة من التحريات المناسبة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل أثبتت التحريات صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء تواجده بمسكنه بمنطقة المعادى، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على لافتات تحوى إشارات رابعة، وأقنعة بيضاء يتم ارتداؤها فى المسيرات اليومية التى تنتمى لأنصار الجماعة الإرهابية.
>وبمناقشة النيابة العامة للمتهم أنكر تماما انتماءه لأى حزب أو تيار، فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
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مصر 365