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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة الهروب من قسم الموسكى" لـ 16 فبراير

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة الهروب من قسم الموسكى" لـ 16 فبراير تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة الهروب من قسم الموسكى" لـ 16 فبراير
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 11 متهمًا، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكى لجلسة 16فبراير للاطلاع على المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.

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