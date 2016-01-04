مدير أمن مطروح يقود حملة لتنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة

قاد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، وأشرف ميدانيا على حملة مكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة صادر لـ81 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والمبانى المقامة بدون ترخيص بمدينة مرسى مطروح.

رأس الحملة نائب مدير الأمن واشترك فيها إدارة البحث الجنائى، وإدارة المرور وقسم شرطة المرافق والأقوال الأمنية والحماية المدنية بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الحملة استهدفت تنفيذ 15 قرار إزالة بإجمالى 81 حالة، منهم 14 قرار لسنة 2012 وقرار لسنة 2015، عبارة عن 14 منزلا و25 سور بمساحات وأطوال مختلفة و39 محلا و3 خزانات مياه وأسوار محطة تحلية وجميعها مقامة على أرض ملك الدولة بدون ترخيص بمنطقة الكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح.

وأشار مدير الأمن إلى أن جهود الحملة نالت استحسان ورضا المواطنين، لشعورهم بالتواجد الأمنى الفعال وأعربوا عن ثقتهم فى أجهزة الأمن والانضباط وفرض السيطرة الأمنية لصالح مواطنى مطروح.

وأضاف بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجار استمرار الحملات من جانب المديرية.



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