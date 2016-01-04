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الجنايات تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص وبراءة آخرين بقضية قتل طفلة بنجع حمادى

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الجنايات تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص وبراءة آخرين بقضية قتل طفلة بنجع حمادى الجنايات تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص وبراءة آخرين بقضية قتل طفلة بنجع حمادى
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين وبراءة آخرين فى واقعة قتل طفلة بعد اختطافها بنجع حمادى.

وترجع أحداث القضية إلى 16 يونيو 2014، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا باختطاف ريهام عبد الحكيم على 5 سنوات مقيمة بقرية حمره دوم، وقتلها بسبب خلافات.

وأفادت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "على.ع.ا"، "إكرامى.ع.و"، "حمادة.ع.م"، "شريف.ح.ح"، "عاطف.م.م"، و"عبد الرحمن.ا.ا"، حيث قاموا بخطف المجنى عليها وتقطيعها بأسلحة بيضاء ووضع جثتها فى جوال وإلقائها داخل أرض زراعية بالقرية بسبب وجود خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتى أحالت القضية التى حملت رقم 1971 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 296 لسنة 2015 كلى قنا إلى محكمة جنايات نجع حمادى، وقضت المحكمة بحضور المتهم الثانى والخامس والسادس، بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثالث والرابع وبراءة باقى المتهمين من القضية.

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مصر 365