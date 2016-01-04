تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ16 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل، لـ 16 فبراير لتنفيذ طلبات الدفاع .

فيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب أيمن فؤاد دفاع المتهمين سماع باقى شهود الإثبات والاطلاع على تقرير الطب الشرعى للمصابين والضحايا فى الأحداث.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.