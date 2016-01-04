شاهد بـ"التخابر مع قطر": تحرير 160محضر "قتل وتعدٍ وإتلاف" خلال اعتصام رابعة

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى، إلى مأمور قسم مدينة نصر السابق، فى نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال اللواء مصطفى شحاتة مأمور قسم شرطة مدينة نصر سابقا، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه كان يعمل مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول فى عام 2013، وكان اعتصام رابعة العدوية يقع فى دائرة عمله، وهذا الاعتصام بدأ فى 28 يونيو، وانتهى فى 14 أغسطس، وبدأ بغلق محيط ميدان رابعة، وشارع الطيران، وكان ممنوع على أى شخص الدخول، وفى تلك الفترة تعطلت المواصلات العامة، وتم احتلال مدرسة "عبد العزيز جاويش"، ومنعوا المواطنين من عمل تراخيص المرور بوحدة مدينة نصر.

وأضاف الشاهد أنهم كانوا يشتبهون فى مواطنين، ويقومون بتعذيبهم بسبب الاشتباه فى أنهم يتبعون الشرطة، وتم تحرير 160 محضرا ما بين التعدى على سكان، وقتل المواطنين، ومنع مواطنين من دخول منطقة الاعتصام، ومنع إجراءات إسعافية، وإتلاف المنازل والحدائق، وهناك مواطنون رحلوا من المنطقة خوفا منهم، وكل من كان ينتمى أو له ولاء لجماعة الإخوان هم من شاركوا فى الاعتصام، وكان عددهم لا يتجاوز الخمسين ألف نسمة، وفى شهر رمضان وصل العدد إلى مائة ألف معتصم، وكانوا يقومون بمظاهرات ليلية، وكان ينتج عن ذلك تعطيل حركة المرور، ورعب المواطنين، وكان هناك أشخاص يتقاضون مبالغ مالية داخل الاعتصام للمبيت به، وهناك قيادات تواجدت بالاعتصام مثل المرشد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، ونصبوا منصة لإلقاء الخطب بها، وحررت محاضر ضد تلك القيادات اتهمتهم بالتعذيب.

وتابع الشاهد أن الموجودين بالاعتصام كانوا يحملون أسلحة بيضاء وسيوف، وسلاسل، ويوم فض الاعتصام كانت بحوزتهم أسلحة آلية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.