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حيدر العبادى يطالب قيادة عمليات بابل بمطاردة من اعتدوا على المساجد

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حيدر العبادى يطالب قيادة عمليات بابل بمطاردة من اعتدوا على المساجد حيدر العبادى يطالب قيادة عمليات بابل بمطاردة من اعتدوا على المساجد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس وزراء العراق حيدر العبادى، قيادة عمليات بابل بمطاردة عصابات تنظيم داعش وأشباههم التى اعتدت على مساجد بابل لإثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية العراقية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت الاعتداءات ضد بعض مساجد أهل السنة فى محافظة بابل جنوبى العراق تزامناً مع الضربات الموجعة التى تلقاها داعش الإرهابى فى محاور القتال، "محاولات يائسة لاستعداء الطوائف العراقية ضد بعضها، لإحياء الاحتقانات المذهبية على خلفية أحداث تشهدها المنطقة"...وشددت على أنها ستتصدى بحزم وقسوة ضد كل محاولة تستهدف المجتمع، وأن الأولوية هى ردع عصابات الإرهاب وإلحاق الهزيمة بها وإعادة النازحين إلى ديارهم.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا- الليلة الماضية- مؤذن مسجد فى ناحية الإسكندرية التابعة لمحافظة بابل، وقام آخرون بتفجير مسجدى عمار بن ياسر وجامع الفتح فى قرية سنجار التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل.
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