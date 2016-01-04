صور| مؤتمر علمي للاستفادة من جريد النخيل في صناعة الأعلاف بالوادي الجديد‎

شهد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، المؤتمر الأول عن استخدام مكونات النخيل للتنمية بالوادي الجديد حول استخدام جريد النخيل في صناعة الأعلاف.

وقال المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، إن المؤتمر نظمته نقابة المهندسين بالتنسيق مع محافظة للوادي الجديد للاستفادة من جريد النخيل في صناعة الأعلاف، بحضورالدكتورحامد الموصلي الأستاذ بكلية الهندسة والدكتور أحمد الفحام الأستاذ بكلية الزراعة والدكتور علاء الطحان أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وقال نقيب المهندسين، إن تجربة إنتاج علف للدواجن من جريد النخيل بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس، وأضاف أن جميع الدراسات العلمية أثبتت نجاح إنتاج علف الدواجن من جريد النخيل خاصة أنه يتميز بجميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها الطيور الحية في الوقت الذي تنتج فيه واحات الوادي الجديد أكثر من 221 ألف طن سنويًا من جريد النخيل، توفر نحو 355 مليون جنيه تخلق فرص عمل للشباب بالوادي الجديد.