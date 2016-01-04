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العلاقات الإنسانية بالداخلية تشرف على سفر 10 مسنات قعيدات للعمرة‎

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العلاقات الإنسانية بالداخلية تشرف على سفر 10 مسنات قعيدات للعمرة‎ العلاقات الإنسانية بالداخلية تشرف على سفر 10 مسنات قعيدات للعمرة‎

 

سفر 10 معتمرات

قامت إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع شرطة مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات سفر 10 معتمرات قعيدات تابعات لأحدى دور رعاية المسنات بالنزهة الجديدة على الطائرة المتجهة إلى جدة.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن العقيد منار مختار، بإدارة الشئون الإنسانية، قامت بالإشراف على إنهاء إجراءات سفر المعتمرات وإزالة كل العقبات منذ لحظة وصولهن المطار وحتى إقلاع الطائرة، وأضافت إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة مراعاة الحالات الإنسانية خاصة كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام فريق من العلاقات العامة بشرطة المطار بمساعدة المعتمرات أثناء السفر.

وصرح صلاح الدين عزب، صاحب دور رعاية المسنات بالنزهة الجديدة، أنه يقوم سنويًا بتسفير 10 من المقيمات في الدار لأداء العمرة، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به الدار، مشيرًا أنه هذه المرة تم التنسيق مع وزارة الداخلية، والتي بادرت بتقديم كافة التسهيلات للمسنات القعيدات.

 

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