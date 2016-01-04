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تعيين مدير جديد لمستشفى العدوة المركزي بالمنيا

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تعيين مدير جديد لمستشفى العدوة المركزي بالمنيا تعيين مدير جديد لمستشفى العدوة المركزي بالمنيا

أرشيفية

أصدر الدكتور نصيف محمد الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتور أسامة حشيش، مديرًا لمستشفى العدوة المركزي، في محاولة لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وتضمن القرار تكليف الدكتور مجدي جمعة، القائم بأعمال مدير مستشفى سمالوط العام، للعمل مديرًا لإدارة المستشفيات بالمديرية.

وعلى صعيد آخر، قام وفد اتحاد المهن الطبية بالمنيا بزيارة مستشفى مغاغة العام، وعقد اجتماعًا مع الأطباء بحضور الدكتور يحيي شاكر، نقيب الأطباء، والدكتور محمد سرحان، نقيب الصيادلة، لدراسة تطوير العمل والاستفادة من تجارب المستشفى في تطوير بعض الأقسام.

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