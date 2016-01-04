غدًا| «صوت في الزحمة» مع عمرو الليثي في «بوضوح»

كتبت: إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في سهرةٍ غنائية، أعضاء فريق “صوت الزحمة”، غدًا الثلاثاء، في “بوضوح» المذاع على شاشة الحياة، وتقدم الفرقة عددًا من أبرز أغانيها، ومنها أغنية “زار”، والتي حققت نجاح من خلال عرضها بفيلم “ميكرفون”.

وتأسست فرقة “صوت في الزحمة”، عام 2003م، على يد أدهم الحبشي، ومحمد حسن، عازف الجيتار، وكانت أول حفلة لهم في قصر التذوق بالإسكندرية، وتتكون الفرقة الآن من 7 أفراد بخلاف مؤسسيها، بيتر ملاك “كيبورد، ناي، ومغني”، محمد عبدالقادر “جيتار”، محمد فوزي “باس جيتار”، إيهاب “درامز”، محمد نبيل “باركشن”، ودياب أبوزياد “مغني”.

يذاع برنامج بوضوح، غدًا الثلاثاء، الموافق الـ 5 من يناير الحالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة الأولى .