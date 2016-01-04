بعد السعودية.. البحرين تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران

أعلن وزير شئون الإعلام ومجلسى الشورى والنواب عيسى الحمادى، قرار مجلس الوزراء بقرار البحرين قطع العلاقات مع إيران.

ويأتى ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كذلك أمس، وإمهال السفير الإيرانى 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأكدت جريدة الوطن البحرينية أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحافى الذى أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم ،الاثنين.

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