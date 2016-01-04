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المستشار عدلى منصور يصل الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

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المستشار عدلى منصور يصل الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المستشار عدلى منصور يصل الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد
وصل المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد.

وجاء المستشار عدلى منصور عقب انتهاء زيارة بطريرك الكاثوليك على رأس وفد كنسى من أصحاب النيافة المطران يوحنا قلته النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، والمطران عادل زكى مطران اللاتينية، والمطران جورج شيمان مطران الموارنة، والمطران كريكور أغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك، والمنسينور فيليب مطران الكلدان بمصر، واستقبلهم قداسة البابا ودار بين الحضور حديث ودى سادت عليه روح الود والمحبة.
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