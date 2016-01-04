أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ألمانيا تحث السعودية وإيران على الحوار .. والصين قلقة من تصاعد التوترات

Google+ Print
ألمانيا تحث السعودية وإيران على الحوار .. والصين قلقة من تصاعد التوترات ألمانيا تحث السعودية وإيران على الحوار .. والصين قلقة من تصاعد التوترات

>دعت ألمانيا كلا من وإيران اليوم الإثنين إلى الحوار واستخدام كل الخيارات المتاحة لتحسين العلاقات الثنائية بعد أن قطعت الرياض العلاقات مع طهران أمس الأحد.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث بأسم الألمانية فى مؤتمر صحفى "نحث البلدين على الإنخراط فى حوار... ندعو البلدين -السعودية وإيران- إلى استخدام كل الإمكانيات لتحسين العلاقات الثنائية."

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد اقتحام محتجين سفارتها فى طهران فى تصعيد لخلاف بين البلدين بسبب إعدام رجل الدين الشيعى البارز نمر النمر فى السعودية.

من جانبها أعربت الصين اليوم الاثنين عن قلقها من تصاعد التوترات بين السعودية وايران وقيام المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها عقب الهجوم على بعثاتها الدبلوماسية بطهران وموقف إيران من إعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ فى تصريح صحفى اليوم ، تخوفها من أن ما حدث بين البلدين قد يسفر عن تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت إن الصين مثلها مثل جميع أعضاء المجتمع الدولى تتابع عن كثب التطورات والأحداث المقلقة تلك وتتمنى أن يقوم الطرفان باحتواء الموقف وان يتم ضمان احترام سلامة وكرامة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأخرى بكلا البلدين.. كما حثت الجانبين على أن يقوما بتسوية خلافاتهما من خلال المشاورات والحوار للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمى.

وأضافت أن إيران والمملكة السعودية هما دولتان هامتان فى المنطقة وعليهما أن يعملا على تعزيز مبادئ التعايش السلمى بينهما، مؤكدة حرص الصين على تعزيز العلاقات معهما للعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية