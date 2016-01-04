ألمانيا تحث السعودية وإيران على الحوار .. والصين قلقة من تصاعد التوترات

>دعت ألمانيا كلا من السعودية وإيران اليوم الإثنين إلى الحوار واستخدام كل الخيارات المتاحة لتحسين العلاقات الثنائية بعد أن قطعت الرياض العلاقات مع طهران أمس الأحد.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث بأسم الحكومة الألمانية فى مؤتمر صحفى "نحث البلدين على الإنخراط فى حوار... ندعو البلدين -السعودية وإيران- إلى استخدام كل الإمكانيات لتحسين العلاقات الثنائية."

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد اقتحام محتجين سفارتها فى طهران فى تصعيد لخلاف بين البلدين بسبب إعدام رجل الدين الشيعى البارز نمر النمر فى السعودية.

من جانبها أعربت الصين اليوم الاثنين عن قلقها من تصاعد التوترات بين السعودية وايران وقيام المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها عقب الهجوم على بعثاتها الدبلوماسية بطهران وموقف إيران من إعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ فى تصريح صحفى اليوم ، تخوفها من أن ما حدث بين البلدين قد يسفر عن تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت إن الصين مثلها مثل جميع أعضاء المجتمع الدولى تتابع عن كثب التطورات والأحداث المقلقة تلك وتتمنى أن يقوم الطرفان باحتواء الموقف وان يتم ضمان احترام سلامة وكرامة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأخرى بكلا البلدين.. كما حثت الجانبين على أن يقوما بتسوية خلافاتهما من خلال المشاورات والحوار للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمى.

وأضافت أن إيران والمملكة السعودية هما دولتان هامتان فى المنطقة وعليهما أن يعملا على تعزيز مبادئ التعايش السلمى بينهما، مؤكدة حرص الصين على تعزيز العلاقات معهما للعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى.

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