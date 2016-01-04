مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 29 تكفيرياً وضبط 4 آخرين فى سيناء

أعلنت القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

وأوضحت القوات المسلحة فى بيان لها أن نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء أسفرت عن مقتل 29 فرداً من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش.

بالإضافة إلى القبض على 4 أخرين من المشتبه بهم، وضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش و 6 أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير سيارتان وثلاث درجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير 550 كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال عمليات التمشيط، يأتى ذلك فى اطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد.