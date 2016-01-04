أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 29 تكفيرياً وضبط 4 آخرين فى سيناء

Google+ Print
مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 29 تكفيرياً وضبط 4 آخرين فى سيناء مواجهات أمنية تسفر عن مقتل 29 تكفيرياً وضبط 4 آخرين فى سيناء
أعلنت القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

وأوضحت القوات المسلحة فى بيان لها أن نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء أسفرت عن مقتل 29 فرداً من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش.

بالإضافة إلى القبض على 4 أخرين من المشتبه بهم، وضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش و 6 أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير سيارتان وثلاث درجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير 550 كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال عمليات التمشيط، يأتى ذلك فى اطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365