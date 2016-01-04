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مطار القاهرة يستقبل 5534 سائحاً من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

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مطار القاهرة يستقبل 5534 سائحاً من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة مطار القاهرة يستقبل 5534 سائحاً من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة
استقبل مطار القاهرة الدولى، 5534 سائحاً من جنسيات مختلفة وصولوا على عدد من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارة الأماكن الاثرية والسياحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 5534 سائحاً من مختلف الجنسيات حيث وصل إلى المطار 2736 سائحاً أجنبياً، كما وصل 2798 سائحاً عربياً على عدد من المجموعات السياحية.

وأضافت المصادر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

من جانبها، قامت سلطات مطار القاهرة بتأمين سفر 7873 سائحاً من جنسيات مختلفة منهم 3664 سائحاً اجنبياً، و4209 سائحاً عربياً على مختلف الرحلات المتجهة إلى عدة دول وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر.

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