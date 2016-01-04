المتحدث العسكري : مقتل 29 إرهابي والقبض على 4 آخرين بشمال ووسط سيناء

أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير عن مقتل 29 إرهابي خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، والقبض على (4) آخرين من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء، وذلك فى إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد.

وقال المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون ، وقد أسفرت نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على (29) فرد من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتمشيط ، والقبض على (4) آخرين من المشتبه بهم.

وأضاف أنه تم ضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش و(6) أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير سيارتان وثلاث دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر وإكتشاف وتدمير (550) كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال عمليات التمشيط، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار إستكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد .