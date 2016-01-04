5534 سائحًا وصلوا مطار القاهرة خلال 24ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولي، 5534سائحًا من جنسيات مختلفة، وصلوا على عددٍ من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية، لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبل المطار 5534سائحًا من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار 2736سائحًا أجنبيًا، كما وصل 2798سائحًا عربيًا على عددٍ من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار، بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية .

وقامت سلطات مطار القاهرة، بتأمين سفر 7873سائحًا من جنسيات مختلفة منهم 3664سائحًا أجنبيًا، و4209سائحًا عربيًا على مختلف الرحلات المتجهة إلى عدة دول، وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر .