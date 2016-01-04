أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

5534 سائحًا وصلوا مطار القاهرة خلال 24ساعة

Google+ Print
5534 سائحًا وصلوا مطار القاهرة خلال 24ساعة 5534 سائحًا وصلوا مطار القاهرة خلال 24ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولي، 5534سائحًا من جنسيات مختلفة، وصلوا على عددٍ من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية، لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبل المطار 5534سائحًا من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار 2736سائحًا أجنبيًا، كما وصل 2798سائحًا عربيًا على عددٍ من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار، بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية .

وقامت سلطات مطار القاهرة، بتأمين سفر 7873سائحًا من جنسيات مختلفة منهم 3664سائحًا أجنبيًا، و4209سائحًا عربيًا على مختلف الرحلات المتجهة إلى عدة دول، وذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا