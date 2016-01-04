«التضامن الاجتماعي» تكلف الدفعة 86 من الجنسين بتأدية الخدمة العامة

أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 86 شباب من الجنسين الإناث على الاطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2015، والذكور الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2012 ممن يتمتعون بالجنسية المصرية وذلك لأداء الخدمة العامة.

وأوضحت الوزيرة أنه على الذين سبق لهم صدور قرارات بتكليفهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة إن يتقدموا لتسجيل أسمائهم بمكاتب الخدمة العامة الموجودة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، وذلك اعتبارا من 3 يناير 2015.

كما أشارت الوزيرة إلى أن تكليف هذه الدفعة سيكون في النيابة العامة والنيابة الإدارية ورعاية الأيتام وخدمات الطفولة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والتعداد والأسر المنتجة بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل الخدمة العامة وتحفيز الشباب على أدائها ومكافأة المتميزين منهم بالإضافة إلى أنه قد تم التنسيق بين الوزارة والجهات المختلفة في كل محافظة لتعظيم الاستفادة من جهود مكلفي الخدمة العامة.

وأشارت الوزيرة إلى أهم مميزات أداء الشباب للخدمة العامة مثل اكتساب المكلف قدرات ومهارات تؤهلهم لسوق العمل وحصوله على علاوة دورية وسنة أقدمية اعتبارية في مدة الخدمة وحصول المكلفين على حافز مادي من بعض الجهات المختلفة نظير الاستفادة من جهودهم.

المراسل: عمر جمال