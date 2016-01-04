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انهيار عقار دون وقوع إصابات في أسيوط

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انهيار عقار دون وقوع إصابات في أسيوط انهيار عقار دون وقوع إصابات في أسيوط

أنهيار عقار بأسيوط

انهار منذ قليل عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة غرب البلد بمحافظة أسيوط، دون وقوع وفيات أو إصابات.

تلقى اللواء عبدالباسط حسن دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من من رئيس مباحث قسم أول اسيوط، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك “هانى محمد على” دائرة قسم أول أسيوط دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف ورجال الحماية المدنية وتم إخلاء المنازل المجاورة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب اللبن والجريد وسقفه من العروق الخشبية المتآكلة.

وأثبتت التحريات  أن سبب الانهيار قدم المبنى، ويقطن به 3 أسر، ولكن كانوا خارج المنزل.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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