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ليستر سيتي يخسر فاردي أسبوعين

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ليستر سيتي يخسر فاردي أسبوعين ليستر سيتي يخسر فاردي أسبوعين

يخضع جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي لجراحة صغيرة سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين حسب جريدة "صن" الإنجليزية.

وقدم المهاجم الإنجليزي هذا الموسم مستوى متميز للغاية رفقة ثعالب ليستر وسجل 15 هدفا ساعدوا فريقه على احتلال المركز الثاني بجدول الترتيب.

وشارك المهاجم صاحب الـ28 عاما في 24 مباراة مع ليستر هذا الموسم كما أنه شارك مع منتخب انجلترا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وشارك مهاجم فليتوود تاون السابق في مباراة فريقه الماضية ضد بورنموث والتي انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر أن مباراة ليستر سيتي المقبلة ستكون ضد فريق توتنام يوم 13 يناير المقبل على ملعب وايت هارت لين معقل السبيرز.

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